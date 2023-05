Heb jij je taart zelf gebakken of niet? Bij overmacht mag je liegen, vind ik

,,Nee, dat is echt not done,” zegt A.

Dit soort dingen gaat me aan het hart , daar ik iemand ben die wel aardig kan bakken, maar ook iemand ben die erg lui is.

,,Nee, echt zelfgemaakt. Ze heeft er foto’s bij. En filmpjes, die ze op de groepsapp zet. Ze maakt sowieso heel erg vaak gebak als er iets speciaals is. Heel erg attent. Als een collega bijvoorbeeld tien jaar getrouwd is, of als de partner van een collega jarig is. Dan kun je niet als je aan de beurt bent met een slagroomtaart van de Hema aankomen, maar ik heb helemaal geen tijd! Of zin!”