Heb jij met vrienden of familie hoogoplopende discussies over corona of vaccineren? Dan zoeken we jou!

De Gelderlander is op zoek naar mensen die hun verhaal willen doen. Hoe een vriendschap of familiecontact is verslechterd, nadat het onderwerp ‘corona’ of ‘vaccineren’ op tafel kwam. Omdat iemand maar blijft doorgaan over deze onderwerpen, of omdat iemand zoveel 'bekeringsdrang’ heeft dat de rest van het gezelschap het niet meer gezellig vindt.