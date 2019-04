Hechte vriendenclub uit Apeldoorn rouwt na fataal ongeval op A1: 'Je zult er altijd vier ontzettend missen'

Iedere dag zijn ze na het ongeval bij elkaar geweest. Roger Oonk (26), Koen Yedema (24), Lars Holm (25), Nazir Momen (21) en Wessel Jansen (24). De keuzes die deze vrienden moeten maken, zijn nauwelijks te bevatten. Besluiten ze de uitvaart van het ene maatje te bezoeken, dan missen ze misschien die van een andere vriend.

Roger Oonk (26): ,,Ömer is al begraven in Turkije. Natuurlijk hadden we daarbij willen zijn. Maar we zouden dan misschien andere uitvaarten missen. We bleven hier. Gelukkig was er ook een herdenking bij de moskee in Apeldoorn.''

Hun kameraden Jeroen van Beek (25), Brandon Leatemia (23), Damian Echter (23) en Ömer Dogan (22) overleden op paasmaandag. Ze bezochten een feestje in Enschede. Op de terugweg, rond 06.00 uur, knalde hun auto met volle vaart op een matrixportaal langs de weg. De auto vloog in brand en alle inzittenden overleden. Werd de bestuurder onwel? Was er iets anders? Het blijft voorgoed een vraagteken, vrezen de vrienden.

Van links naar rechts: Jeroen van Beek (25), Ömer Dogan (22), Brandon Leatemia (23), Damian Echter (23). De voetbalvrienden kwamen om bij een noodlottig ongeval op de A1 bij Deventer

Columbia

Roger zou die paasmaandag gaan voetballen bij Columbia 1, evenals Damian. Ook vriend Ömer zat in dat elftal, maar hij was geblesseerd. ,,De moeder van Damian belde. Die vroeg of ik mee uit was geweest. Damians moeder zei daarna: 'Er is een dodelijk ongeluk gebeurd'. Waarop ik vier keer vroeg: 'Wie? Wie? Wie? Wie is er overleden van de jongens?' Uiteindelijk zei ze het: 'Roger, ze zijn alle vier overleden...' Tot het moment dat ik ophing, weet ik niet meer waar ik met mijn hoofd zat. Daarna barstte ik in tranen uit.''

De dag voor de fatale autorit ging er een bericht rond in de appgroep van de vrienden. Hadden er nog mensen interesse om naar Soixante Neuf te gaan? Een festival dat gehouden werd bij horecagelegenheid Fellini in Enschede.

Een paar jongens aan tafel - voor dit gesprek bijeen in het huis van Roger - twijfelden om mee te gaan. Lars: ,,Nazir dacht aan meegaan. Ik misschien...''

Nazir haakte af en Lars ook. ,,Ik blijf een avondje thuis, was mijn gedachte. Als je dan een bacootje thuis had gedronken, had je misschien gezegd: ach, waarom zou ik niet gewoon meegaan, gezellig toch?''

Roger: ,,Zo hadden er dus ook anderen in die auto kunnen zitten. Je kunt een hoop speculeren. Het helpt ons niet meer.''

Stilletjes

Een lange stilte, van bijna een halve minuut, valt. Wessel vervolgt stilletjes: ,,We zullen er nooit achterkomen wat er gebeurd is. De politie kan het niet achterhalen, het onderzoek is gesloten.‘’

Roger: ,,Er is niemand bij geweest. Er zijn geen getuigen van de aanrijding zelf.''

Koen: ,,De auto was van Jeroens vader.''

Nazir: ,,Maar het is zelfs niet te achterhalen of Jeroen reed.''

Het waren vier verstandige jongens, schetsen de vrienden. Zeker als het ging om autorijden. Nooit reden ze onder invloed van drank of drugs.

Nazir: ,,Jeroen heeft zelfs nog bij Rijden Onder Invloed gewerkt. Daar moest hij mensen overtuigen om nooit te rijden met iets op.''

Er is altijd een geruchtencircuit bij zo'n heftig ongeval, vertellen de jongens. Nazir: ,,Dat is ontzettend naar. Dat raakt je enorm hard. Geloof me. Ze zouden allemaal wel gedronken hebben, roept iemand zo even. Schokkend.''

Bij voetbalvereniging Columbia was een herdenkingsbijeenkomst voor het omgekomen viertal.

Bij hen in de groep was altijd iemand de Bob. Een voorwaarde om te stappen. Koen: ,,Onder meer om die geruchten uit de weg te ruimen, doen we ons verhaal. Ieder van ons heeft een gebroken hart.''

Lars: ,,Dat zal straks nog veel harder aankomen. Als we van die standaard dingen willen doen. Die je samen met ze deed. Dat kan dan niet, ineens. Het samen sporten bijvoorbeeld...''

Van het moment dat de auto in brand staat, heeft een passant videobeelden geschoten. Wie? Onbekend. Het filmpje ging rond in Apeldoornse appgroepen en het bereikte vrienden. Roger: ,,Niet iedereen heeft die film gezien. Ik wel... Ik vond het erg heftig om te zien. Met de gedachte dat je maatjes in die auto zitten.''

Wessel: ,,Het eerste wat mensen doen is dus filmen. Het is de maatschappij geworden.''

De komende week wordt een week van uitvaarten. Ooit, straks, later... Ja, dan zullen ze weer eens gaan stappen. Koen: ,,Maar je zult er altijd vier ontzettend missen...''

Ömer Dogan (22) was lang een groot talent bij profclub Vitesse. Ercan Bocu is een bekende van de familie Dogan. ,,Ömer had alles als voetballer, maar was alleen mentaal niet de sterkste.'' Akin Sentürk, Ömers jeugdmaatje, vloog donderdag naar Turkije om de begrafenis van hem bij te wonen. ,,We voetbalden vroeger elke dag samen. Op het pleintje met de blauwe doeltjes aan de Pythagorasstraat. Afgelopen zaterdag waren we nog samen op een bruiloft van een vriend. Dansen, lachen." Ömer zat op de Zwolse hbo-opleiding bedrijfskunde. Akin: ,,Hij was in afwachting van het laatste resultaat voor zijn propedeuse. Ik begreep dat hij het gehaald had. Hij heeft dat zelf niet meer kunnen horen..."

Jeroen van Beek (25) De vader van Jeroen van Beek (25) vertelt hoe zijn zoon nog even voor de 'belastingtelefoon' zou werken. Er lonkte een nieuwe toekomst. ,,8 mei zou hij gaan beginnen bij Centraal Beheer, bij de klantenservice. Daar was hij helemaal klaar voor.'' Jeroen speelde af en toe squash, tennis en deed veel aan fitness. ,,Hij is altijd sportief geweest.'' Jeroen woonde nog bij zijn ouders. Als bijbaantje reed hij in het verleden taxi bij Comeback. Eigenaar Marcel Klomp herinnert zich Jeroen goed: ,,Een visitekaartje voor je bedrijf. Ik kan echt niet anders zeggen. Perfect taalgebruik, qua uiterlijk netjes verzorgd en een goedlachse collega.''

Brandon Leatimia (23) Jamal Asghari zag Brandon Leatemia (23) vaak in zijn sportschool in Apeldoorn. ,,En we woonden allebei in dezelfde wijk, De Maten. Ik kende hem sinds 2013.'' Hij typeert Brandon als 'een respectvolle jongen die voor iedereen klaarstond'. Met Molukse roots. ,,Hij had zijn leven nu goed op de rit. Met onder meer een vaste baan in Vaassen." Dat was bij verpakkingsgigant Royal Vaassen Flexible Packaging. Daar stond hij bekend als een rustige en sociale jongen. Voetbaltrainer Arnout Lammerse beaamt dat laatste. Hij had Brandon in de selectie van Sportclub Deventer onder zijn hoede. ,,Dat seizoen schoot zijn knieschijf uit de kom en dat luidde het einde in van zijn avontuur in Deventer.''

Damian Echter (23) Damian Echter (23) werkte bij XLRent Autoverhuur in Apeldoorn. ,,De afgelopen jaren ging ik veel met hem naar de sportschool en werd hij nog sterker als voetballer'', vertelt Roger Oonk, een van de beste vrienden van Damian. Eddie Zeën is voorzitter van voetbalvereniging Columbia, daar waar Damian in het eerste elftal voetbalde. ,,Een snelle speler, een gevaarlijke jongen in de voorhoede.'' Oonk: ,,Lief, aardig en een mooi mannetje. Net als de andere jongens in de groep mocht hij er graag goed uitzien. We konden niet weggaan voordat de haartjes goed zaten.''