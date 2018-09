Heeft u milieuoverlast van een bedrijf? Laat het ons weten!

Grote kans op vervolging ontslagen docent in Dieren

8:30 DIEREN - De wegens onzedelijke gedrag ontslagen docent (51) van Het Rhedens in Dieren loopt grote kans strafrechtelijk te worden vervolgd. De belangrijkste reden is dat de leraar circa drie weken geleden via Instagram op zijn mobiele telefoon zijn geslachtsdeel heeft getoond aan een minderjarige, een leerlinge van 15 jaar.