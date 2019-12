Heel fijn dat steeds meer winkels open zijn op eerste kerstdag

Waarschu­wing voor Po­lo-bezitters: Uw auto is populair bij dieven!

7:12 DUIVEN/ SPIJK - Tientallen eigenaren van een Volkswagen Polo in de Liemers hebben een brief van de politie gehad met de waarschuwing dat hun auto populair is onder autodieven. Dit nadat in de afgelopen vier weken liefst acht van deze wagens (bouwjaren 2011 tot en met 2013) zijn gestolen in Duiven, Tolkamer en Spijk.