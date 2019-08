Heel goed dat de politie minderjarigen gaat behandelen als wat ze zijn: kinderen

Sonsbeek Theater Avenue vreest voor zeperd door afsluiting Apeldoorn­se­weg

7:11 ARNHEM - De organisatie van Sonsbeek Theater Avenue in Arnhem vreest voor het welslagen van het evenement in Park Sonsbeek, dat donderdag begint. Door de afsluiting van de Apeldoornseweg in twee richtingen zijn er logistieke problemen, maar is ook maar zeer de vraag of de theaterliefhebber het jaarlijkse festival wel weet te vinden.