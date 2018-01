Heel normaal dat er bij sportclubs niet wordt gerookt

jouw meningAltijd gezellig, even met een sigaretje nakaarten over de wedstrijd in de kantine. Maar veel clubs hebben roken juist in de ban gedaan. Wat blijkt: bij de meeste sportclubs houden mensen zich keurig aan dit vrijwillige rookverbod, zelfs zonder sancties. Bijzonder? Of eigenlijk niet meer dan normaal?