Heerlijk, die vrieskou!

Oud-Tourwin­naar Geraint Thomas kiest komend jaar voor Giro: ‘Hopelijk lukt het nu wel’

Geraint Thomas heeft voor volgend jaar de Ronde van Italië als hoofddoel. De 36-jarige Welshman, die in 2018 de Tour de France won en dit jaar als derde eindigde in Parijs, liet via Twitter weten de Giro te rijden in 2023. ,,Hopelijk lukt het nu wel om ‘m uit te rijden”, schreef Thomas op Twitter bij twee foto’s waarop hij gewond en met een kapot tenue op de fiets zit.

21:15