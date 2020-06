Heerlijk, van mij mag de hitte wel een tijdje aanhouden

Alwéér hulpverle­ners bekogeld in Veenendaal: ‘Als ik zie dat er iets gebeurt, ga ik echt de politie niet bellen’

21 juni Voor de tweede keer in korte tijd werden dit weekend hulpverleners bekogeld bij een flatgebouw aan het Zuiderkruis in Veenendaal. Zaterdag werd er met glaswerk naar de politie gegooid, een paar dagen eerder werd een ambulance bekogeld met aardappels en appels. Wat is er aan de hand in de Veenendaalse woonwijk?