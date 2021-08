Heerlijk, zo’n koele zomer met buien

column thomas verbogt Een bijna stille fjord, perfecte omstandig­he­den om de gedachten te ordenen

19:37 Een boulevard aan een baai in het zuiden van Denemarken, ik zeg nu wel baai, maar misschien is het een fjord. Dat soort informatie heb ik slecht opgeslagen. Het is er in ieder geval stil, de lucht is stemmig grijs en het water kabbelt rustgevend. Af en toe passeert een introverte wandelaar op sandalen.