Heet het transparantie als we allemaal al weten wat er besloten is?

Jongetje (11) reist vanuit Syrië naar Rotterdam en klopt aan bij politiebu­reau om asiel aan te vragen

20:24 Een 11-jarige jongen uit Syrië is vanochtend een politiebureau in Rotterdam binnengelopen om asiel aan te vragen. Hij had een rugzak om en had met hulp van diverse personen een soloreis via Albanië afgelegd om in Nederland aan te komen. De politie laat weten dat het met het jongetje naar omstandigheden goed gaat en dat hij is opgevangen door een familielid.