Heimachine valt om en komt op meerdere woningen terecht

Schade door de storm: wat kun je claimen bij de verzeke­raar en wat valt onder eigen risico?

12:04 De storm Ciara trok zondag over het land en heeft her en der veel schade aangericht. Bomen waaiden om en belandden op wegen en auto’s. Ook sommige woningen raakten beschadigd. Gedupeerden maken de schade op en staan voor de vraag of ze die vergoed krijgen. Hoe zit het eigenlijk met die schade? We zetten de zaken op een rijtje met behulp van de verzekeraars.