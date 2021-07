Hein heeft 36 zonnepanelen op zijn huis, maar moet in de zomer tóch nog betalen: ‘We worden gedupeerd’

Harrolf maakte een film over zijn leven en ontdekte dat hij ‘gelukkig autistisch’ is

Hij werd uitgescholden voor 'kankerhomo'. En toen hij zijn rijbewijs wilde halen, moest hij extra tests afleggen omdat hij niet 'zo normaal' was als hijzelf dacht. Harrolf Staal is autistisch. Een stempel waar hij nooit meer vanaf komt. In een bijzondere documentaire neemt de Rotterdammer de kijker mee op reis door zijn leven. ,,Ik heb er het beste van gemaakt."