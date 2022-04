Hein zei nog tegen zijn broer: ‘Stop met die rotzooi’, twee maanden later stierf hij na een overdosis

Of hij zijn Seat Leon mocht lenen, vroeg Lubertus (36) zijn broer op donderdag. De auto van Hein was netter dan zijn oude barrel. Lubertus had op zaterdag een date en sprak daar al weken over.



Een dag later, zondag 31 oktober, was Hein thuis met zijn vrouw, en vierde de verjaardag van zijn zoontje. Hij was druk geweest met voorbereiden. Anders had hij Lubertus zeker gebeld: hoe was je date? Had hij maar gebeld, dacht hij later. Voel je je niet lekker? Dan kom ik je nu halen en gaan we naar het ziekenhuis. Schuldig voelt Hein zich niet. Kippenvel krijgt hij wel als hij dat uitspreekt.