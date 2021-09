Held Bunyamin (30) redde het leven van een peuter, maar waar is het kindje? ‘Ik wil sorry zeggen’

Dat niet alle helden een cape dragen, bewees de mede-eigenaar van Tunç Turkish Food eerder deze week. De ondernemer liep dinsdagmiddag net buiten om bij de Etos zeep te halen, toen hij veel mensen hoorden schreeuwen. ,,Voor de supermarkt zag ik veel paniek. Mensen renden in het rond en opeens kreeg ik door wat er aan de hand was: een peuter van een jaar of twee lag in de handen van een machteloze vrouw. Het kindje was gestikt in een snoepje en de situatie zag er niet goed uit. Terwijl iedereen toekeek, besloot ik te handelen.”