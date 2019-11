Heleen uit Ede heeft geluk: ze heeft haar geld net terug voordat de Fiod de webshop binnenvalt

Heleen Kroesbergen uit Ede had eerder deze week mazzel. Ze bestelde een nieuwe mobiele telefoon bij superaankoop.co.nl, betaalde, maar bleek bij nader inzien voor de verkeerde variant te hebben gekozen.



Ze mailde de helpdesk, of de bestelling geannuleerd kon worden en of ze haar geld terug kon krijgen. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg ze bericht dat haar aankoopbedrag teruggestort zou worden.



Een paar uur later stond bij de afzender de Fiod op de stoep. ,,Bizar”, zegt de Edese, die de ruim 100 euro inderdaad die ochtend op haar rekening bijgeschreven zag worden.