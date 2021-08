Helft Gelderse tieners heeft (afspraak voor) coronaprik binnen: ‘Deel is nog op vakantie’

In de regio Gelderland-Zuid is 52,3 procent van de tieners één of twee keer gevaccineerd of zij hebben een afspraak hiervoor staan voor de komende dagen. In de Achterhoek en Noord-Gelderland is dat 53 procent: 41 procent heeft één prik gehad, 12 procent is volledig gevaccineerd. De GGD Gelderland-Midden heeft nog geen cijfers van het aantal gevaccineerde tieners, maar verwacht dat dit overeenkomt met het landelijke beeld.



In het hele land was vorige week 41 procent van de 18-minners geprikt. Sindsdien is dat aantal volgens gezondheidsinstituut RIVM blijven stijgen.



Hoeveel tieners zich uiteindelijk vaccineren, is nog niet te zeggen, zegt een woordvoerder van het RIVM. ,,Daarvoor is het nog te vroeg. Zo heeft een deel van de jongeren nog geen afspraak kunnen maken omdat die op vakantie is.”



Het is een feit dat tieners zich tot nu toe minder hebben gemeld dan andere leeftijdsgroepen, zegt Ashis Brahma uit, arts infectieziekten bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Alleen: ,,Als je 80 jaar bent, heb je ook een aantal maanden langer de kans gehad om je te vaccineren dan als je 15 bent”, voegt hij toe. Kinderen uit 2004 konden bijvoorbeeld ‘pas’ vanaf begin juli bellen voor een afspraak.