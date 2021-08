Helft van de Nederlanders is minder gaan sporten tijdens de coronacrisis, clubs verliezen leden

Uit het onderzoek ‘Zo sport Nederland’ van NOC*NSF blijkt dat 52 procent van de Nederlanders minder is gaan sporten of is gestopt met sporten als gevolg van de coronacrisis. Het aantal leden van sportbonden is in 2020 afgenomen met ongeveer 35.600. Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport nam af met een half miljoen sporters. Vooral mensen die een binnensport beoefenen zijn gestopt. 70 procent van de sporters is minder gaan sporten of helemaal gestopt. Eerder bleek al dat vooral laagopgeleiden stopten of minder gingen sporten.



Het aantal Nederlanders dat is blijven sporten, is juist vaker gaan sporten. In 2020 deden zij dit gemiddeld 9,6 keer per maand. In 2019 deden zij dit nog 9,0 keer per maand.