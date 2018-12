Help! De bezorgtijden bij Albert Heijn zitten vol

Je kerstboodschappen last minute bij de Albert Heijn bestellen zit er niet meer in. Ook in Gelderland kun je je kerstboodschappen pas weer op derde kerstdag, 27 december, thuis laten brengen. De ochtendbezorgingen staan hier ook al bijna volgeboekt. Voor veel mensen is dat te laat. Die laatste gourmetingrediënten hebben ze toch het liefst vóór de kerst in huis. Hoe zit dat dan? En hebben meerdere supermarkten in de regio last van overvolle bezorgtijden?