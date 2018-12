Help! De Randstad komt hierheen!

Gek genoeg gebeurde er al die jaren niets. Nou ja, een enkel woonboerderijtje in de Achterhoek viel ten prooi aan hun kooplust. Maar wat altijd al onontkoombaar was, voltrekt zich nu dan toch: de Randstedelingen kopen onze huizen weg voor onze neus. Massaal strijken ze neer in onze steden. Ede, Arnhem, Nijmegen - de Randstadisering is in volle hevigheid aan het toeslaan. Waar wij zuchtend en steunend dubben over een tophypotheek, leggen zij schaterlachend de vraagprijs voor elk huis op Funda op tafel. En let wel: nu zijn het nog onze huizen. Straks pikken ze ook onze vrouwen (m/v) nog in.