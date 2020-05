Help de verslaggever: Stuur jij je kind vol vertrouwen terug naar school?

Zelf een mondkapje maken voor in de trein? ‘Kijk alvast naar België’

18:51 ARNHEM - Mondkapjes zijn per 1 juni verplicht in het openbaar vervoer. Mensen die met de bus of trein willen reizen, moeten ze alleen wel zelf regelen. Hoe kom je eraan? Wat werkt? En wat juist niet? Kijk alvast naar België, adviseert deskundige Jos Putman.