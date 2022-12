Help! Er is een ufo geland in een doodgewone wijk en die kost 1,3 miljoen euro

Je kunt zien dat zij er hun hele ziel en zaligheid in hebben gelegd: het pand is iconisch geworden. Zelfs de New York Times heeft er ooit een groot artikel aan gewijd. De ronde vorm van de villa heeft wat van een yurt, zo’n grote tent waarmee vee-nomaden in Centraal-Azië rondtrekken. Van bovenaf lijkt het alsof er een ufo is geland in De Veldmaat. Tussen alle puntdaken in de Haaksbergse wijk valt dat ene bouwwerk in de straat Kroonprins op door zijn ronde dak. Rond is het thema van deze ‘vorstelijke’ villa. En die staat nu voor bijna 1,3 miljoen euro te koop. Hoe zou het er van binnen uitzien?