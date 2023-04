Hendrick werd opgelicht door Surinaamse die eerder gruwelijke moord liet plegen: ‘Geluk dat ik nog leef’

GELDROP - Hij raakte alles kwijt: zijn vrienden, familie, ruim 50.000 euro en bijna zijn huis. Nu moet Hendrick uit Geldrop op een houtje bijten en vraagt hij de kerk om hulp. De Brabander is de afgelopen jaren voor een enorm bedrag opgelicht door een vrouw uit Suriname. Zij zat op haar beurt tot 2017 een celstraf uit voor de roofmoord op haar ex. ,,Ik zocht gewoon een vrouw die met mij samen wil zijn tot ik doodga.”

Het bizarre verhaal was dinsdag te zien in het tv-programma Oplichters Aangepakt van misdaadjournalist Kees van der Spek. De ontknoping van de aflevering vindt plaats op het politiebureau in Paramaribo. Daar wordt de oplichtster aangehouden. Ze zit sinds de opnames vast en verschijnt in mei voor de rechter.

De uitzending begint bij de kerk in het centrum van Geldrop. Na lang aarzelen klopt weduwnaar Hendrick daar aan. Hij zit zwaar in de schulden en bidt elke dag. Pastoor Mark Jonge van de parochie in het dorp vertelt dat Hendrick op dat moment zwaar overstuur is. ,,Hij had geld overgemaakt en zou worden opgelicht door een vrouw met wie hij in contact zou zijn gekomen via zijn familie.”

Pastoor biedt helpende hand

Omdat Hendrick zelf niet handig is met computers, brengt Jonge hem in contact met de programmamakers. Die zorgden al voor talloze confrontaties tussen oplichters en hun slachtoffers.

Nadat hij werd opgelicht klopte Hendrick aan bij de kerk in Geldrop. © Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt

Zo ook ditmaal. Van der Spek en Hendrick reizen af naar Suriname. Daar komt de familie van de Geldroppenaar vandaan. Hier ontmoet hij in 2016 Mieke, via zijn schoonzus. Ze krijgen een relatie in de maand dat Hendrick op bezoek is in het Zuid-Amerikaanse land. Hij is op dat moment al lang weduwe - zijn vrouw overleed aan kanker - en is wel toe aan een nieuwe liefde.

Als hij terug is in Nederland houden ze contact. Maar dat gaat steeds vaker om geld. Mieke kan haar rekeningen niet betalen, moet medicijnen kopen, haar moeder wordt ontvoerd en er moet betaald worden voor bloed als Mieke ziek wordt. Hendrick betaalt alles. Ook als Mieke zou zijn beroofd en geen eten meer kan kopen. Het gaat in totaal om omgerekend tienduizenden euro’s. ,,Elke keer was er wat.”

Zwarte magie

Volgens Mieke komt alles door de familie van Hendrick. Die zou haar ‘met zwarte magie kapot willen maken’, vertelt Van der Spek in de uitzending. Zo verwatert het contact tussen Hendrick en zijn familie in Suriname.

Eerstgenoemde krijgt echter steeds meer twijfels bij alle verhalen. Als een zogenaamde advocaat contact zoekt met Hendrick via het nummer van Mieke, wordt duidelijk dat alles verzonnen is. ,,Ik zocht gewoon een vrouw die met mij samen wil zijn tot ik doodga”, zegt hij in tranen.

Een zoektocht in de straten van Paramaribo. © Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt

Als ze in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo aangifte doen tegen Mieke, krijgt het verhaal een schokkende twist. Volgens de officier van justitie hebben ze met een moordenaar te maken. Wat blijkt? In 2001 liet Mieke een roofmoord plegen op Oemar, de eigenaar van een Hindoestaanse winkel. Kort daarvoor had ze een affaire met hem. Ze was zijn ‘buitenvrouw’, zoals ze dat in Suriname noemen.

Mieke zat 9 jaar in cel

De brute misdaad kost Mieke negen jaar cel. In 2017 komt ze vrij. ,,Ik heb geluk dat ik nog leef”, stamelt Hendrick na de ontdekking. Ondanks de schrik gaan ze op zoek naar de plek van de moord. Ze treffen daar de nabestaanden van de ondernemer. Volgens hen is hij in stukken gezaagd teruggevonden in de kofferbak van zijn auto.

Er zouden in totaal negen personen zijn aangehouden. Mieke en twee mannen waren de hoofddaders. ,,Zulke mensen moeten levenslang krijgen”, vindt een van de familieleden van Oemar.

Van der Spek in gesprek met de nabestaanden van Oemar, die jaren geleden werd vermoord door Mieke. © Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt

In het nationale archief stuiten de onderzoekers op krantenartikelen van de weken na de roofmoord. ‘Een 31-jarige Javaanse, Mieke genaamd, en mannen van 37 en 43 jaar zijn aangehouden’, lezen ze. ‘Oemar werd vorige week dood gekapt. Bekend was dat Oemar een hobby-gokker was en vaak veel geld op zak had’.

Leugens deels toegegeven

Dan is het voor Hendrick en Van der Spek genoeg. Ze gaan naar het politiebureau, waar Mieke zich vanwege de aangifte moet melden. Daar spreken ze de oplichtster kort. Ze geeft haar leugens deels toe. ,,Maar het gaat niet om 50.000 euro.” Dan begeleidt een politiemedewerker haar weg.

Ze belooft nog om Hendrick terug te betalen nadat ze haar straf heeft uitgezeten. Daarvoor zal ze haar kavels grond verkopen. De uitzending eindigt met de hereniging van Hendrick met zijn familie, die elkaar ongetwijfeld een hoop te vertellen hebben.

Mieke pleegde eerder een roofmoord op een ex van haar. © Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt