Hengeloër ontkent dumpen van bulldog en duikt onder na bedreigingen

HENGELO - De Hengeloër die op Facebook beschuldigd wordt van mogelijke verwaarlozing en het dumpen van een Engelse bulldog is na bedreigingen ondergedoken. Hij ontkent beide beschuldigingen en heeft de politie om hulp gevraagd. Volgens de Hengeloër heeft hij het diertje maar een half uur in zijn bezit gehad en heeft hij hem zelf aan de dierenambulance overgedragen.

In het weekeinde berichtte de dierenambulance Hengelo/Borne over de vondst van een Engelse bulldog in het Weusthagpark in Hengelo (Ov.). De hond was oververhit en had, aldus de ambulance, vastgebonden gezeten aan de boom in het park. „Hij had niet veel later gevonden moeten worden”, meldde de dierenambulance, die de hond Bully doopte.

Meteen daarna werd door dierenliefhebbers op internet een zoekactie begonnen naar de hond en diens eigenaar. Ze kwamen vrij snel uit bij de Hengeloër. Ze plaatsten een foto van hem op Facebook met een balkje over de ogen plus zijn voornaam met achter-initiaal. Het leidde tot een grote woede bij dierenliefhebbers.

‘Je gaat er aan’

De man is ondergedoken, meldt hij maandagochtend tegen deze krant. „Ik krijg sinds dat moment berichten als: ‘je gaat er aan mannetje. Kankermongool, ik hoop je tegen te komen. Of: ‘Ze moeten je aan een boom opknopen’. Ik schijt zeven kleuren stront in de broek.”

De man zegt onschuldig te zijn. Hij had de hond via Marktplaats gratis gekregen zegt hij. Na een half uur had hij al spijt. Omdat naar eigen zeggen een buurman constateerde, dat het dier niet gezond was. Maar hij kon de bulldog niet meer teruggeven, beweert hij. De Hengeloër zegt, dat hij daarom een verhaal verzon dat hij de hond aan een boom had gevonden, om het op die manier gratis aan de dierenambulance over te kunnen dragen.

Quote Ik ben zo ontzettend stom geweest. Ik deed alsof ik de hond heb gevonden. Maar dat is dus niet zo. Voormalige eigenaar

Stom

“Ik ben zo ontzettend stom geweest. Ik deed alsof ik de hond heb gevonden. Maar dat is dus niet zo. Ik ben zelf met hem naar het park gelopen en hij is de hele tijd bij me geweest. Hij is nooit aan een boom gebonden geweest en heb hem zelf aan de ambulance gegeven. Ik had nooit verwacht dat het zo veel los zou maken.”

Volgens de man had hij een maatje gezocht, omdat hij zoveel alleen thuis was. Hij vond de hond naar eigen zeggen bij mensen die in Groningen wonen. „Ze hebben hem naar Hengelo gebracht, tegen betaling van benzinegeld. Hij zou gezond zijn. Binnen twee minuten waren ze vertrokken en kreeg ik geen contact meer, toen ik wilde dat ze de hond weer terug namen. Als de hond verwaarloosd is, zoals de dierenambulance denkt, dan ben ik dat niet geweest.”