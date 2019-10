Hengelose sint prijst verzet tegen roetveegpiet in Deventer

Vrachtwa­gen­chauf­feur overleden na ongeval op A59 in Brabant

10:41 OOSTERHOUT - Een vrachtwagenchauffeur is maandagochtend om het leven gekomen bij een ongeval op de A59 ter hoogte van Oosterhout. De A59 bij Oosterhout werd in de richting van Oss in de ochtendspits afgesloten. Dat duurt naar verwachting tot in de loop van de middag.