Henk Berendsen (1938 - 2021): ‘Ho es even, hu!’

Politie wil weten: wie werd bijna gespietst in deze auto in Cuijk?

10:34 CUIJK - De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto die aan de Waaistraat in Cuijk is gevonden. De automobilist is waarschijnlijk door het oog van de naald gekropen. Hij of zij werd namelijk bijna gespietst door balken die zich door het linker portier naar binnen hebben geboord.