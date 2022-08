Henk stopt als voorzitter officiële fanclub Normaal: ‘Ik kan het niet meer opbrengen’

Kelder neemt afscheid tijdens het Høkersweekend, komend weekeinde, bij café De Tol in Zelhem. Een evenement die hij ieder jaar trouw organiseert. ,,Het is een beetje de Zwarte Cross in het klein, met allemaal bands die ongeveer dezelfde muziek maken als Normaal.” Wie het stokje van Kelder overneemt, is nog niet bekend. ,,Ik kan het niet meer opbrengen. Uit testen is gebleken dat ik nog maar een longinhoud heb van 53 procent. Toen heb ik gezegd: dit houd ik niet vol, ik moet stoppen.”