Hennie hengelt monstermeerval uit Deventer singel

VideoHennie de Witte stond in de jaren tachtig en negentig bekend als topschutter van Go Ahead Eagles 2, Koninklijke UD en IJsselstreek. Tegenwoordig scoort hij als sportvisser. Hij takelde op tweede pinksterdag een meerval van 1,75 meter op uit de singel in Deventer.