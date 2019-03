Henrie uit Voorst verpulvert recordtijd bij frikandel-challenge in Deventer snackbar

Volgens afspraak stapt Henrie Kloosterboer donderdag stipt om drie uur binnen bij John & Michael’s snackcounter op de Zwaluwenburg in Deventer. Kloosterboer, een 45-jarige melkveehouder in Voorst, heeft zich aangemeld voor de ‘El Frikandel Challenge’. De uitdaging is zo snel mogelijk een meter aan XXL-frikandellen speciaal naar binnen te werken.