Herfstvakantie zorgt voor ‘drukste spits van 2021': verkeer tussen Arnhem en Nijmegen muurvast

Onveilige seks en ongewassen handen: ‘James Bond heeft te weinig aandacht voor gezond­heids­ri­si­co's’

10:15 NIJMEGEN - James Bond let in al zijn films veel te weinig op zijn gezondheid. Hij wast zijn handen te weinig, duikt te makkelijk het bed in met een vrouw, drinkt te weinig (buiten de shaken not stirred martini-cocktails), smeert zich nooit in met zonnebrand en draagt vaak ongeschikte kleding.