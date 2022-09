Herhaalprik corona: ‘griepprikgroep’ half oktober aan de beurt, de rest krijgt geen brief en moet afwachten

Europa wil snel tweede booster voor 60-plus­sers: ‘Er is geen tijd te verliezen’

Corona hakt er in heel Europa weer zo stevig in dat Brussel de 27 lidstaten aanraadt risicogroepen en 60-plussers snel een tweede boosterprik te geven. Voor mensen tot 60 en zorgpersoneel is die voorlopig niet nodig.

