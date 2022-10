Herhaalprik op locatie dichtbij? Het valt niet mee om plekje te vinden, maar er zijn wel wat trucjes

Een afspraak maken voor een herhaalprik tegen corona is momenteel minder makkelijk dan je zou verwachten. In veel gevallen moet je dagen wachten tot er een plaatsje is. De kans dat die in de buurt is van waar je woont is vaak niet groot. De GGD’s zeggen hun best te doen, maar zelf kun je ook wat doen om toch een prik te krijgen op de gewenste locatie.

Officieel mag vanaf maandag iedereen tussen 40 en 60 jaar een afspraak maken, maar dat kan ook nu al. Het is een kwestie van een beetje jokken op de afsprakensite planjeprik.nl over je geboortejaar.



Vul je daar helemaal aan het begin van het vragenlijstje dat je krijgt voorgeschoteld 1962 of eerder in, dan kun je gewoon het afsprakenprogrammaatje doorlopen. Geen haan die, eenmaal op de priklocatie, nog kraait naar de geboortedatum die je hebt ingevuld.



Zolang op het moment dat je de afspraak daadwerkelijk hebt je leeftijdscategorie maar aan de beurt is. Op rijksoverheid.nl kun je zien om welke geboortejaren het gaat.

Prik verder weg

Echter: wie deze vrijdag probeert om voor maandag een afspraak te krijgen voor bijvoorbeeld Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Tiel of Cuijk komt van een koude kermis thuis.



Nijmegenaren die maandag een herhaalprik willen, moeten bereid zijn naar Berghem (bij Oss), Veenendaal of Venray te rijden. In Doetinchem woonachtig? Dan moet je naar Deventer, Apeldoorn of Nijverdal.

Steeds weer andere datum

Het aantal priklocaties is vergeleken met eerder vaccinatierondes beperkt. Daarom moeten veel mensen, zeker zij die niet in een stad wonen, toch al een eindje rijden.



Woon je wel in een plaats waar een prikpost is, dan is het een kwestie van blijven proberen: op de prikafsprakensite kun je steeds weer een andere datum invullen.



Zo kunnen Arnhemmers bijvoorbeeld een prikafspraak in de locatie bij Kermisland voor komende donderdag vinden. Tenminste: dat kon vrijdagochtend nog, de plek is mogelijk inmiddels al weer vergeven.

Nieuwe poging op een later moment

,,Sommige afsprakenlocaties lopen sneller vol vanwege regionale vaccinatiebereidheid en bijvoorbeeld de ligging in die regio", stelt een woordvoerder van de GGD Gelderland-Zuid. ,,Dat zien we ook landelijk.”

Nog een tip: het kan de moeite lonen om, als je geen geschikte afspraak voorgeschoteld krijgt, op een later moment een nieuwe poging te wagen. Geregeld vallen er toch weer afspraakmogelijkheden vrij of komen er nieuwe bij.

Niet meer dringen

Het streven van de GGD’s is uiteraard dat iedereen binnen aanzienlijke tijd op een dichtstbijzijnde locatie terecht kan. Dat vanaf maandag ook zestigminners zich mogen melden voor een herhaalprik, betekent volgens de GGD niet dat het ineens meer dringen wordt dan voorheen: de overheid houdt rekening met vraag en aanbod, belooft de GGD.

En er worden ook nieuwe locaties geopend: zo komt er per 24 oktober een nieuwe priklocatie in Wijchen. En ook zijn er zogeheten popup-locaties: plekken waar incidenteel een dag of een dagdeel gevaccineerd wordt. Zo is er zo’n locatie op 27 oktober in Huissen en op 20 oktober en 3 november in Gendt.

Wie geen zin heeft om online de afspraak te maken - en dus steeds weer opnieuw een andere datum en de postcode in te vullen - kan ook gewoon bellen. Dat kan elke dag tussen 08.00 tot 20.00 uur, het nummer is 0800-7070.

Twee soorten herhaalprikken Bij de herhaalprik krijg je een vaccin van óf Moderna óf Pfizer. Beide herhaalprikken zijn de verbeterde versies van de eerder vaccins. Volgens het RIVM beschermen ze tegen de oorspronkelijke Wuhan-variant en tegen de huidige omikronvariant. Het gezondheidsinstituut verwacht dat mensen na de herhaalprik met het vernieuwde vaccin beter beschermd zijn tegen corona dan na een coronaprik met het originele vaccin. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid krijgen mensen die jonger zijn dan 45 jaar de Pfizer-herhaalprik, de rest krijgt een dosis Moderna.