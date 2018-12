Heroïneverslaafden zijn de sores van het scoren voorbij, en nu dit weer

Het gesprek gaat over de kat. Over Nelly. Die moet naar buiten kunnen. Daarom staat de deur naar de tuin regelmatig open en dat is niet fijn met die kou. Maar Petra heeft geld gekregen om een kattenluik te gaan kopen. Twee keer is ze al met de bus naar de stad geweest. Ze kwam echter terug zonder luikje. Dan maar op internet kijken.

Probleem

Het is een probleempje, geen probleem met een hoofdletter, zoals Petra en Tonny vroeger zo veel hebben gekend. Daar zijn ze blij om. Petra (53) is een van de negen bewoners van Villa Bloemenheuvel. Ze is verslaafd aan heroïne. Al meer dan dertig jaar. Net als Tonny (59), haar maatje in het Pippi Langkousachtige huis in Weurt, onder de rook van Nijmegen.

,,We zijn geen stel hoor’’, zegt ze, terwijl ze op de grote bank in de huiskamer tegen Tonny aan kruipt. ,,Mensen denken altijd van wel, maar we zijn gewoon heel goede vrienden.’’ Ze hebben elkaar hier leren kennen, in dit huis van dak- en thuislozenopvang NuNN – Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen. Elf jaar geleden alweer. Een andere tijd.