Herstelbewijs corona krijgen is hemeltergend lastig: ‘Ik kan niet bewijzen dat ik het gehad heb’

Nieuwe bosbrand in Californië legt binnen enkele dagen tijd al 215 vierkante kilometer in as

3:37 Een nieuwe bosbrand dreigt in het noorden van Californië uit de hand te lopen. De brand, Caldor Fire genaamd, heeft binnen enkele dagen tijd al bijna 215 vierkante kilometer in de as gelegd. Minstens twee gewonden moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht.