Het aantal cruiseschepen op de rivieren moet aan banden worden gelegd

video Mogelijke terrorist steekt schoolbus met 51 kinderen in brand in Italië

20 maart Een man heeft vandaag een schoolbus met 51 kinderen gekaapt en het voertuig in brand gestoken in een voorstad van Milaan. Hij had benzine in de bus gegooid en riep dat niemand het zou navertellen. Zo ver kwam het niet; de politie wist alle kinderen op tijd te evacueren. Justitie onderzoekt een mogelijk terroristisch motief, aangezien de dader riep dat hij het migratiebeleid van de regering verafschuwde.