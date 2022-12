Het aantal WW-uitkeringen is in Gelderland flink gedaald

Er zijn steeds minder mensen met een WW-uitkering in Nederland. Het aantal daalt al jaren en ook in Gelderland gaat het met procenten omlaag. Zo is het aantal WW-uitkeringen in Arnhem in een jaar met 25 procent gedaald en in Nijmegen met 16,5 procent.

Er is een krapte op de arbeidsmarkt. In veel sectoren zijn staan meer vacatures open dan dat er sollicitanten zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bouwsector, de horeca en het onderwijs. Ook blijft het aantal werklozen met een WW-uitkering steeds verder dalen.

Uitkeringsinstantie UWV stelt dat zo’n 145.000 mensen in november een WW-uitkering kregen. Dat zijn er bijna 5000 minder dan in oktober en bijna een kwart minder dan in het najaar van 2021. Toen hadden zo’n 189.000 mensen een WW-uitkering.

Renswoude is de koploper

In het verspreidingsgebied van De Gelderlander is het aantal WW-uitkeringen ook in alle gemeenten gedaald. De grootste uitschieter is de gemeente Renswoude. In vergelijking met vorig jaar hebben nu 50 procent minder mensen een uitkering. Ter verduidelijking: in 2021 kregen 33 inwoners een uitkering, in 2022 zijn dat er 16.

In andere Gelderse gemeenten wonen er relatief meer mensen met een uitkering, maar ook hier heeft een flinke daling plaatsgevonden. Zo hebben in Arnhem nu 25 procent minder mensen een WW-uitkering. Dit is van 2054 mensen naar 1541 mensen gegaan. In Nijmegen worden er nu 16,5 procent minder uitkeringen uitgekeerd. Vorig jaar hadden 1938 mensen een uitkering, nu zijn het er 1618.

Rond de 15 en 30 procent

Verder hebben in Rheden en Doesburg zo’n 16 procent minder mensen een uitkering en is het in Columburg met 20 procent afgenomen. De kleinste daling heeft plaatsgevonden in de gemeente Winterswijk. Hier hebben 7,8 procent minder mensen een uitkering gekregen. De overige gemeenten zitten rond de 15 en 30 procent.

Bij de gemeente Land van Cuijk zijn er geen gegevens beschikbaar, omdat deze gemeente pas sinds januari dit jaar bestaat.

