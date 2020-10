Het alcoholverbod na 20.00 uur gaat zorgen voor minder besmettingen

Moordenaar Sandra (18) opnieuw geweldda­dig: straf verlengd

15 oktober ENSCHEDE/ALMELO - Thijs van Z., die in 2015 de Enschedese Sandra van Duijl (18) om het leven bracht, was in de instelling waarin hij zit gewelddadig tegen personeel en medebewoners. Mede daarom heeft de rechtbank in Almelo zijn jeugd-TBS met 13 maanden verlengd. Ook kreeg hij een relatie met een vriendin van Sandra.