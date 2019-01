Het Arnhemse jihadbolwerk ontrafeld: ze kennen elkaar allemaal

Opgegroeid in achterstandswijken

De meeste verdachten zijn groot geworden in Immerloo en Presikhaaf, twee wijken met grote sociale problemen. Het uitzicht vanaf de hoge jarenzestigflats is prachtig, maar voor kinderen is Immerloo in Arnhem-Zuid vaak geen pretje. Vanwege allerlei sociale problematieken is het de slechtste buurt in Gelderland om op te groeien, becijferde het Verwey-Jonker Instituut in 2012. Waïl el A. en Amir B. woonden als kind in de galerijflats. Verderop in de wijk groeiden twee latere Syriëgangers op, ‘jihadrapper’ Marouane B. en Khalid B. Ze kregen les op basisschool Mozaïek, aan de rand van de wijk. De moeders van Amir en Khalid maakten zich grote zorgen om hun kinderen, toen die radicaler werden in hun geloof. Naast de school staat buurthuis Prisma, daar ontmoetten Amir en Marouane ook Nadeem, die verderop in Arnhem-Zuid opgroeide. Die was van jongs af aan al begaan met het onrecht in het Midden-Oosten.