Het avontuur in Europa heeft Vitessenaar Sondre Tronstad betoverd

Hij heeft met afstand de meeste wedstrijden gespeeld. Liefst 51 (!) van de 55 officiële duels in het lange seizoen van Vitesse. Sondre Tronstad heeft ook de meeste minuten gemaakt. In totaal 4327. Danilho Doekhi, dat andere boegbeeld in het Arnhemse kamp, volgt. Met 46 duels en 4058 minuten.



Tronstad (26) geldt met recht als de ruggengraat van Vitesse over het afgelopen voetbaljaar. De Noor is al die maanden de stabiele factor geweest. Het verdeelstation rond de middencirkel. Uitblinkend in eenvoud. Altijd betrouwbaar.



Openhartig blikt hij terug op een doldwaas avontuur. Het jaar met de kater van de play-offs en een krakkemikkige competitie. Het jaar ook met de eliminatie van RSC Anderlecht, ‘Spursgate’ en een avond in Stadio Olimpico.