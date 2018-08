Het blijft maar droog. Wat nu?

Vijf Nijmeegse eetzaken in actie tegen voedselver­spil­ling

7:00 NIJMEGEN - Vijf eetzaken in Nijmegen hebben zich aangesloten bij Too Good To Go, een internationale app tegen voedselverspilling. Eten dat aan het eind van de dag over is, kan zo met fikse kortingen worden gekocht. Idee is te voorkomen dat prima voedsel wordt weggegooid.