Het doorgaan van vakanties van politieagenten is belangrijker dan het afronden van de voetbalcompetitie

Een van de bekendste Vierdaagse-deelnemers heeft nu een bordje bij zijn graf: wie was Gekke Eddie?

7:01 GROESBEEK/NIJMEGEN - Hij werd in januari 1997 begraven op het kerkhof van de NH kerk in Groesbeek. Gekke Eddie was een begrip in de regio onder meer omdat hij een van de bekendste Vierdaagse-deelnemers was die zelf nooit de Vierdaagse liep. Deze week is er een bordje 'Wie was gekke Eddie?’ bij zijn graf geplaatst.