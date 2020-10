Het enige verstandige dat het kabinet nu kan doen is inzetten op een totale lockdown

KAART | Aantal positief geteste mensen in versprei­dings­ge­bied Gelderlan­der daalt

11 oktober NIJMEGEN - Het aantal mensen dat na een test corona blijkt te hebben is in het verspreidingsgebied van De Gelderlander deze zondag ongeveer 10 procent lager dan een dag eerder. Dat blijkt uit cijfers van de veiligheidsregio's. Zaterdag waren in Gelderland nog 634 bevestigde besmettingen, zondag komt dat aantal uit op 592.