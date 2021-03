Het formeren kan beginnen! Dit kabinet tippen wij: met Louise Fresco, Ahmed Marcouch en Angela Maas

Goed nieuws voor de Edese Schaapskud­den: Zuid­west-Veluwe benoemd tot leefgebied van de wolf

7:00 De provincie Gelderland heeft de Zuidwest-Veluwe benoemd tot nieuw leefgebied voor de wolf. En dat is goed nieuws voor de Edese Schaapskudden. Die stichting heeft veel geld moeten steken in het beschermen van de schapen. ,,We hopen dat we dat geld nu van de provincie terugkrijgen’’, zegt voorzitter Gijs van Veldhuizen.