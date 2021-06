Het gaat goed met de economie? Daar merk ik helemaal niets van

Nasleep storm: bewoners van Tielse flat waar dak van afwaaide slapen week lang niet thuis

21 juni TIEL - De bewoners van alle 24 koopappartementen in een flat aan de Hertog Eduardstraat in Tiel kunnen op zijn vroegst pas vrijdag weer slapen in hun woning. Dat hebben ze maandagmiddag te horen gekregen. Het dak werd van hun appartementencomplex weggerukt tijdens het hevige noodweer dat vrijdagavond, op weg naar Leersum, over Tiel trok.