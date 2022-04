Het gaat om het standpunt

Over Remy Pattiruhu uit Winterswijk is een prachtig en inspirerend verhaal te vertellen. Over dat hij 55 kilo lichter werd en dat hij sindsdien van alles kan wat hij voordien niet mogelijk achtte. Sporten hielp hem met afvallen en nu hij zover is kan hij zelfs op niveau sporten. Afgelopen zondag liep hij alweer een halve marathon. 21 kilometer en een beetje in hopelijk ongeveer 1 uur en 45 minuten. Dat doet niet iedereen hem na.

Trots in de kop

Hij deelt zijn verhaal graag, maar dan toch liever de laatste hoofdstukken van zijn verhaal, die van zijn succes bij atletiekclub Archeus, dan hoe het zover kwam dat hij dat gewicht echt eerst kwijt moest voordat hij aan hardlopen kon denken. De fotograaf weet dus waar het om draait: een goed stel benen, stoere spieren aan de botten en trots in de kop.



In de foto wordt letterlijk opgekeken naar Remy vanuit een laag standpunt. Een soort van standbeeld waar we met respect naar op kunnen kijken. Wat het voetstuk precies is waarop Remy staat is niet duidelijk. Is het een afzetting in witblauw? In het schemerlicht, in het zogenaamde blauwe uurtje wordt de foto al snel stemmig. Voorgrond en achtergrond in koele kleuren, de stadionverlichting in de achtergrond en de fotolamp die Remy verlicht geven warmer licht. Zo weet je meteen wie het hoofdonderwerp van de foto is.