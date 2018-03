Het gaat vriezen, maar overleeft de tuin dat wel?

De tip om jouw planten dit weekend te beschermen tegen de kou is: afdekken. Althans, volgens Remco Gorkink, vestigingsmanager van Intratuin Apeldoorn. ,,Er is veel te doen tegen de kou. Bijvoorbeeld planten beschermen met een speciale doek en bloembakken verplaatsen naar de schuur.'' Toch moeten we ons ook niet te druk maken over een eventuele groene genocide die ontstaat door de kou aankomend weekend, volgens Gorkink. ,,Veel planten overleven de vrieskou wel. Zeker in stadstuinen, daar valt het vaak wel mee met de kou. Ze zullen misschien wat schade oplopen, maar gaan niet dood.''

Niets aan de hand

Quote Er is niets aan de hand. Planten hebben geen last van deze kou. Wilco Bokseveld, hovenier Dat beeld schetst hovenier en tuinontwerper Wilco Bokseveld uit Heeten ook. Sterker nog: hij raadt het zelfs af om planten af te dekken. ,,Je moet de natuur een beetje haar gang laten gaan'', vertelt hij. ,,Er is niets aan de hand. Planten hebben geen last van deze kou. Ze zijn ook nog niet uitgelopen. Dus dat ze doodgaan van de kou, is niet aan de orde. Hooguit vriest nieuw blad af, maar dat is niet erg. Dat komt wel weer.''



Dat het tuincentrum adviseert om af te dekken, begrijpt Bokseveld wel. Centra verkopen namelijk planten die niet binnen ons klimaat horen. ,,Die kan je beschermen. Maar je moet niet alles willen afdekken. Planten die vroeg uitlopen zijn gewoon bestand tegen de kou. Zoals krokussen en sneeuwvlokjes.'' Planten die niet binnen ons klimaat horen, vriezen eerder dood bij een strenge winter. Risico van het vak, meent Bokseveld.

Vorst is goed voor de tuin

Ook hovenier Danny Schutte uit Zwolle bevestigt: planten hebben geen last van de kou. ,,Ze kunnen wel een tik krijgen, maar daar komen ze nog wel van bij. Misschien dat de bloeiperiode wat later komt. Maar de natuur is hier op gebouwd.''

Vorst is vaak juist goed voor de tuin. Het doodt ziekten en bacteriën in de tuin en de vrieskou is normaal gesproken goed voor de bloeiperiode. Een win-winsituatie dus. ,,Door zachte winters zijn planten de weg kwijt'', legt Schutte uit.

Beducht

De Zwolse hovenier ziet geen heil in het afdekken van gewassen komend weekend. Uitzonderingen daar gelaten: ,,Het is wel een aanrader om tropische planten zoals palmbomen of camelia's af te schermen. En zet nieuwe planten van een of twee jaar oud op een beschutte plek.'' En als je net nieuwe gewassen hebt gekocht? Wacht dan tot na het weekend met planten. ,,En zet ook deze op een beschutte plek, zodat ze kunnen acclimatiseren.''