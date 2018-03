Het gevaar zit niet in de provinciale wegen, maar in het rijgedrag

video Koen Bouwman zet door na zware crash: Aan afstappen niet gedacht

21:27 MONTEGIBBIO/ ULFT - Aan afstappen heeft Koen Bouwman eigenlijk niet gedacht, na zijn zware val vrijdag, in de tweede etappe van de Coppi e Bartali. ,,Stoppen heeft maar heel even door mijn gedachten gespeeld. Maar zo gauw duidelijk was dat ik geen breuken of ernstig inwendig letsel had, wilde ik meteen weer fietsen’’, zegt de wielrenner uit Ulft.