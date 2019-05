Het gewone volk mag meepraten over de Gelderse coalitie: ‘Kom vaker naar ons toe’

Het oogt toch wat gek, deze zaterdag in het Gelders provinciehuis in Arnhem. Een podium vol politici die met elkaar een huwelijk moeten aangaan dat formeel nog bezegeld moet worden. Aangestaard door bijna tweehonderd mensen die allemaal wel hun eigen idee hebben over hoe het verder moet met dat nieuwe huwelijk van VVD, CDA, GroenLinks, Christenunie, SGP en PvdA in Gelderland. Mensen die de politiek dus wel even komen vertellen welke prioriteiten ze moeten stellen.