Het herdenken van de Tweede Wereldoorlog zal over een aantal jaar verleden tijd zijn

Spookrijder die botste op A73 is man (78) uit Boxmeer

20:01 BOXMEER - De spookrijder die vrijdagmiddag een aanrijding veroorzaakte toen hij tegen het verkeer in de A73 opreed bij Boxmeer, is een 78-jarige inwoner van die plaats. De politie zegt zondag nog niet te weten waarom de man is gaan spookrijden.