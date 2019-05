Het is aan de politie om boetes uit te delen, niet aan een festivalorganisatie

Update Dierenacti­vis­ten beschuldi­gen hondenshow van aanranden honden, organisa­tor noemt de aantijgin­gen ‘ziek’

28 mei Dierenrechtenorganisatie House of Animals beschuldigt eigenaren ervan hun honden, bully’s, seksueel te hebben betast tijdens een internationale hondenshow in Zutphen. De president van de organiserende hondenvereniging, de Euopean Bully Kennel Club, is woest over de aantijging en noemt de activisten ‘ziek.’